В партии утверждают, что в праймериз "ЕР" в области приняли участие более 72 тысяч человек

В Ивановской области завершен единый день предварительного голосования.

С 20:00 идет подсчет голосов на 152 счетных участках.

Победители рейтингового голосования определятся после итогового подсчета голосов. Результаты предварительного голосования будут объявлены не позднее 5 июня.



По итогам приема заявок участниками праймериз стали 108 кандидатов, в список могут войти 13 кандидатов по одномандатным округам и до 42 кандидатов в региональных группах.

По заявлению руководителя регионального исполкома "ЕР" Дмитрия Платонова, в предварительном голосовании приняли участие более 72 тысяч жителей области.Высокую явку показали округа в Иванове, а также округа №6, №7 и №10.