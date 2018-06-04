Инвалиды прыгали с парашютом на аэродроме Ясюниха в Иванове

Люди с ограниченными возможностями здоровья из Ярославля, Костромы, Иванова, Владимира и Дзержинска смогли осуществить свою мечту. Поднялись в воздух и совершили тандем прыжки парашютом. Смогли увидеть город с высоты и потрогать облака.
Акция проходила при поддержке Российского спортивного союза инвалидов, все прыжки были бесплатными. Желающих пощекотать нервы было много, но некоторых не допустили по медицинским показаниям. Те, кто поднялся в небо, не находили слов, чтобы передать испытанные эмоции. В воздухе люди с ограниченными возможностями здоровья почувствовали себя по-настоящему свободными. Многие из них твердо решили, что будут прыгать еще.