Ивановцы стали реже обращаться в больницы по поводу укусов клещей

С начала эпидсезона по поводу присасывания клещей в лечебные учреждения области обратились 2137 человек (2017 год – 1533 человека), что на 39,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди пострадавших - 683 ребенка (447), это составляет 32% (29,2%).

С 24 по 31 мая зарегистрировано 433 обращения в ЛПУ по поводу укусов клещами, в т.ч. 67 обращений среди детей. В сравнении с предыдущей неделей наблюдается снижение обращаемости в целом на 23%.

К настоящему времени в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» всего исследовано 1218 клещей. Выявлено 153 (в 2017 году - 154) положительных результата на клещевой боррелиоз (гг. Иваново, Кохма, Тейково, Кинешма, Шуя, Ивановский, Лухский, Фурмановский, Гаврилово-Посадский, Приволжский районы), 3 (6) - на клещевой вирусный энцефалит (г. Тейково, г. Кинешма, Ивановский район), 19 (29) - на моноцитарный эрлихиоз (г. Иваново, г. Кохма, Ивановский, Кинешемский и Фурмановский районы), 1 положительный результат на гранулоцитарный анаплазмоз (Приволжский район). Зараженность исследованных клещей возбудителями клещевого энцефалита на 31 мая составляет 0,1% (0,5%), клещевого боррелиоза 16,1% (21,8%), моноцитарного эрлихиоза – 3,9% (2,9%).

По состоянию на 31 мая 2018 года зарегистрирован 1 случай клещевого энцефалита у взрослого жителя г. Иваново, 2 случая заболевания боррелиозом у взрослых жителей г. Иваново.

Акарицидные обработки по данным на 1 июня проведены на площади 648 га, в т.ч. 284 га - в летних оздоровительных лагерях.



