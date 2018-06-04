В Ивановской области сбили 6-летнего велосипедиста

За минувшие выходные на дорогах области произошло 11 ДТП, 16 человек получили травмы, в том числе 2 детей.

1 июня на улице Красной Армии 38-летний водитель автобуса «Богдан» при резком торможении допустил падение пассажиров. Пострадали три женщины: 22-летняя девушка с ушибом мягких тканей носа доставлена в 7-ю горбольницу, 67-летняя женщина с травмами головы доставлена в ОКБ, 37-летняя женщина с ушибом верхней губы от госпитализации отказалась.

На перекрестке улиц Ноздрина и Арсения 51-летний мужчина, управляя автомобилем «Хёндэ-Солярис», при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автомобилю «Дэу-Матиз», который ехал по главной. В результате ДТП травмы получили 64-летний водитель «Дэу» и его 33-летняя пассажирка. От госпитализации пострадавшие отказались.

2 июня на улице Ю. Горохова в Кинешме неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом, совершил наезд на двигающуюся по правому краю проезжей части в попутном направлении 65-летнюю женщину, которая с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом обеих рук доставлена в больницу. Проводятся розыскные мероприятия по установлению мотоцикла и водителя, причастного к ДТП.

На улице Миловской в городе Комсомольск 32-летний мужчина на автомобиле «Киа- Спектра» при выезде с прилегающей территории совершил наезд на 6-летнего велосипедиста, который с ушибом бедра доставлен в больницу. На водителя автомобиля "Киа" за невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении, составлен административный материал.

3 июня на регулируемом перекрёстке улиц Ташкентской и Благова 22-летний молодой человек, управляя автомобилем «Ауди-100», выехал на перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора и совершил столкновение с движущимся на зеленый сигнал автомобилем «Лада Калина» под управлением 64-летнего мужчины. Оба водителя доставлены в больницу, сообщает пресс-служба УМВД области.