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Почему ивановский зоопарк не принимает найденных животных?

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Почему ивановский зоопарк не принимает найденных животных?
04.06.2018, 12:18
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Ивановский зоопарк распространил обращение к жителям города. Связано оно с тем, что неравнодушные ивановцы с началом лета активно понесли в зоопарк выпавших из гнезда птенцов и других найденных животных.

«Уважаемые посетители! Мы не принимаем птиц и зверей от частных лиц, так как они могут нести угрозу для коллекции зоопарка. Мы не имеем возможности содержать животных больше, чем позволяет площадь и финансирование учреждения. Специалисты зоопарка могут проконсультировать вас, но брать на свое содержание животных зоопарк НЕ ИМЕЕТ ПРАВА.

Мы искренне понимаем ваши благородные порывы по спасению найденных животных, но иногда помощь может оказаться губительной для зверей и птиц. Некоторые из них не способны выжить в домашних условиях без надлежащего ухода, а другие животные после приручения никогда не смогут выжить на воле.

Кроме того, животные могут оказаться переносчиками болезней, которые передаются человеку. Прежде чем взять животное домой, подумайте о себе и своих близких. Некоторые люди, не понимая всей ответственности, берут животное домой, а потом не знают, как от него избавиться. А при отказе зоопарка взять его по вышеперечисленным причинам обвиняют работников зоопарка в бессердечности и равнодушии».

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