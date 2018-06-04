Новые кадровые назначения в ивановской мэрии

Новый руководитель появился у городского управления архитектуры и градостроительства. Им стала стала Юлия Косорукова.
Юлия Алексеевна Косорукова в 2011 году с отличием окончила Ивановский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Ранее занимала должность начальника отдела территориального планирования и контроля за градостроительной деятельностью Департамента строительства и архитектуры Ивановской области, работала заместителем начальника Департамента строительства и архитектуры Ивановской области.