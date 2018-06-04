Лента новостей

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В Иванове грабителя поймали при помощи паспорта потерпевшего

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Ивановцы увидят библейские сюжеты в трактовке Марка Шагала

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Новые кадровые назначения в ивановской мэрии

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Почему ивановский зоопарк не принимает найденных животных?

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В научной библиотеке презентуют «Иван край»

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В Ивановской области сбили 6-летнего велосипедиста

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Ивановцы стали реже обращаться в больницы по поводу укусов клещей

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Инвалиды прыгали с парашютом на аэродроме Ясюниха в Иванове

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В партии утверждают, что в праймериз "ЕР" в области приняли участие более 72 тысяч человек

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Видео о подкупе избирателей в Кинешме похоже на фальшивку

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Депутат Сидорина: "Чиновники из высоких кабинетов нагло и безобразно вмешиваются в голосование"

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МЧС: в Иванове прогнозируется гроза и ветер до 20 м/c

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Сверхнаглость на дороге: по встречке и на красный

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Праймериз "ЕР": кандидатов обвиняют в массовом подкупе избирателей в день голосования

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Руководителя исполкома "Единой России" обвиняют в подкупе жителей округа №5

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Праймериз "ЕР": в день голосования в Иванове Сидорина организовала "пикеты протеста"

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Погода на понедельник, 4 июня

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Праймериз "ЕР": член партии считает, что депутат "Единой России" занимается "болтовней"

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Праймериз "ЕР": результаты по округу №4 могут быть аннулированы из-за судимости претендента

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Праймериз "ЕР": как чиновников заставляют голосовать за нужные фамилии

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Пожары в Кохме продолжаются

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Скандал на праймериз "Единой России" в Иванове: депутат Сидорина исключена

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В соцсетях распространяются призывы к бойкоту автозаправок по выходным

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Вновь автомобиль катается по тротуару в Иванове

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Скрытая запись: в кинешемской мэрии считают указы Президента РФ "абсурдом"

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Новые подробности: преступник убил не только молодую женщину, но и своего соседа

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В детской поликлинике в Родниках родителям выдавали просроченное детское питание

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Прогноз погоды на воскресенье, 3 июня

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В Ивановской области водитель арестован за тонировку

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Смотрите новый проект на "Барсе" - "ГУБЕРНИЯ. КАНДИДАТЫ"

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Десять НКО региона получат гранты Президента России

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За участие в праймериз "Единой России" в Иванове платят 300 рублей

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ГИБДД просит автолюбителей ездить на такси

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2 июня на площади Пушкина в Иванове смотрите танцы народов мира

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В Иванове отключат светофоры

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Поврежденная рекламная конструкция на улице Калашникова демонтирована

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В Иванове убита молодая женщина

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Обвиняемые в убийстве с 1 июня имеют право на суд присяжных

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Прогноз погоды на завтра, 2 июня

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В Иванове многодетные семьи получили денежные сертификаты

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Водителю, по вине которого погибли две девушки, смягчили приговор

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

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В Ивановской области лекарство купили с помощью прокурора

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Ивановские школьники спасли 78 деревьев

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Ивановские женщины-футболисты вышли в 1/16 впервые за 25 лет

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Пассажирам, купившим электронные проездные до 1 июня, вернут деньги

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Рекламные билборды в Иванове могут убить

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В Иванове одну из улиц закроют на полтора месяца

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29-летний кинешемец ограбил и задушил своего знакомого

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В Иванове назовут имя «Ребенка года» и заглянут в будущее