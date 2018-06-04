Ивановцы увидят библейские сюжеты в трактовке Марка Шагала

6 июня в 11.00 в музейно-выставочном центре (ул. Советская, 29) откроется выставка Марка Шагала «La Bible». В экспозиции - 64 произведения, иллюстрирующие события Ветхого Завета. Все работы сопровождаются библейскими текстами.
Иллюстрации к Библии занимают важнейшее место в творчестве Шагала. Мастер начал создавать их в 30-е годы, а закончил уже после Второй мировой войны. Данная серия работ демонстрирует поистине уникальное видение художника.
Специально для создания данной серии произведений художник овладел техникой литографии. 24 работы из серии «Окна Иерусалима», также включенные в экспозицию, являются эскизами витражей для синагоги при госпитале в Иерусалиме.