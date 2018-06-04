В Иванове грабителя поймали при помощи паспорта потерпевшего

В выходные дни в Иваново сотрудники Росгвардии задержали двух граждан, подозреваемых в грабеже и избиении.
В Октябрьском районе города группа задержания получила ориентировку на розыск мужчины, совершившего хищение сумки с деньгами и документами из квартиры у малознакомого потерпевшего. В итоге был 45-летний ивановец, подходящий под описание. А в его сумке стражи порядка нашли и паспорт на имя потерпевшего.
Во Фрунзенском районе на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал о нажатии кнопки тревожной сигнализации в баре на ул. Багаева. Администратор заведения рассказал, что один из посетителей разбил ему голову. Росгвардейцы вызвали «скорую» и задержали местного жителя 1993 года рождения в состоянии алкогольного опьянения.
По данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.