2 Победители праймериз "ЕР" на выборах в гордуму Иванова



На предварительном голосовании "Единой России" на довыборах в городскую Думу Иванова выиграли:

- индивидуальный предприниматель, руководитель штаба городской «Молодой Гвардии» Ага Роминян на округе №1 (он обошел главврача больницы №4 Алексея Кукушкина всего на 8 голосов);

- член облизбиркома от "ЕР" Иван Андреев на округе №3. (Его победа более убедительна: по количеству голосов он почти в 2 раза обошел своих ближайших соперников).



Оба они сообщили о своей победе на праймериз в твиттере почти одними и теми же словами.

Впрочем, они еще не депутаты.

Роминян и Андреев (после утверждения их кандидатур партией) могут быть выдвинуты на настоящих выборах на округах от "Единой России" - где будут участвовать и представители других партий, и самовыдвиженцы. Выборы состоятся осенью 2018 года.



Места в городской Думе освободились после того, как Артур Фокин (округ №1) ушел работать в правительств области, а Сергей Буравлев (округ №3) после скандала с уголовным делом бывшего замгубернатора Ильюшкина ушел из думы по собственному желанию.



Итоги праймериз по выборам в Ивановскую областную Думу еще окончательно не подведены.





