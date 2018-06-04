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Победители праймериз "ЕР" на выборах в гордуму Иванова

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Победители праймериз "ЕР" на выборах в гордуму Иванова

На предварительном голосовании "Единой России" на довыборах в городскую Думу Иванова выиграли: 
- индивидуальный предприниматель, руководитель штаба городской «Молодой Гвардии» Ага Роминян на округе №1 (он обошел главврача больницы №4 Алексея Кукушкина всего на 8 голосов); 
- член облизбиркома от "ЕР" Иван Андреев на округе №3. (Его победа более убедительна: по количеству голосов он почти в 2 раза обошел своих ближайших соперников).

Оба они сообщили о своей победе на праймериз в твиттере почти одними и теми же словами.
Впрочем, они еще не депутаты. 
Роминян и Андреев (после утверждения их кандидатур партией) могут быть выдвинуты на настоящих выборах на округах от "Единой России" - где будут участвовать и представители других партий, и самовыдвиженцы. Выборы состоятся осенью 2018 года. 

Места в городской Думе освободились после того, как Артур Фокин (округ №1) ушел работать в правительств области, а Сергей Буравлев (округ №3) после скандала с уголовным делом бывшего замгубернатора Ильюшкина  ушел из думы по собственному желанию.

Итоги праймериз по выборам в Ивановскую областную Думу еще окончательно не подведены. 


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