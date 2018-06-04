В Шуйской ЦРБ лечить пациентов помогают клоуны

Студенты медицинского колледжа переоделись в веселые костюмы и отправились в педиатрическое отделение районной больницы. Там для малышей они провели утреннюю зарядку под музыку, устроили игры. Каждый юный пациент получил сладкие подарки, раскраски и карандаши.
Как рассказали организаторы, подобные акции проводятся регулярно. Больничные клоуны не просто веселят детей и раздают подарки, но и сопровождают ребят на медицинские процедуры, подбадривают перед операциями. Подробности доброго мероприятия — в вечернем выпуске «Губернии».