В Комсомольском районе двое безработных украли 15 метров проводов

В отдел МВД России по Комсомольскому району с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестные проникли в административное здание в одном из сел Комсомольского района и похитили оттуда 15 метров электрических алюминиевых проводов.
Выехавшие на место полицейские провели подворовый обход в поисках вероятных свидетелей криминального происшествия. Подозреваемые в краже были вскоре задержаны. Ими оказались безработные - ранее дважды судимый за разбой и состоящий под административным надзором 45-летний мужчина и ранее не судимый 43-летний местный житель. Похищенное изъято.