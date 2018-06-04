В одном из районов города пять дней будет мутная вода

АО «Водоканал» сообщает о проведении 5 июня 2018 года работ на сетях холодного водоснабжения (водовод вблизи жилого дома 39 по ул. Жарова).
Проводимые мероприятия приведут к кратковременному отсутствию водоснабжения жилого дома №12 по ул. Ярославской, а также к изменению гидравлического режима, снижению давления и качества воды, подаваемой потребителям, по показателю мутности в квартале, ограниченном ул. Парижской Коммуны – ул. Мархлевского – ул. Кузнецова – ул. Б. Воробьёвская с 5 по 10 июня 2018 года.
Жителям указанных районов рекомендуется обеспечить запас питьевой воды, кипятить воду перед употреблением. При необходимости, по заявлению группы потребителей, будет организован подвоз воды в требуемое место. Обращаться по телефону диспетчерской службы 93-01-01 добавочный 1.