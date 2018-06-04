В Иванове прошел первый фестиваль молока

В минувшую субботу более 20 производителей молочной продукции из города Иваново, Пучежского, Лухского, Тейковского, Палехского и других районов области собрались на первый в регионе фестиваль молока.
Кроме выставки-ярмарки, где можно было продегустировать и приобрести молоко, кисломолочные продукты, йогурты, сыры, творог, сметану, на фестивале была организована обширная развлекательная программа – конкурсы, выступление ансамбля «Купель».
Большой интерес вызвала слепая дегустация, по итогам которой посетители фестиваля выбрали победителей в трех номинациях: «молоко отборное», «молоко жирностью 3,2%», «кефир жирностью 3,2%». Дегустаторы -добровольцы оценивали продукцию по внешнему виду и вкусовым качествам. По разным номинациям лидировали хозяйство «Бычок-1» Комсомольского района, «Кантри Милк» Лежневского района, ЗАО «Гарское» Ильинского района, «Ивмолокопродукт», Фурмановский молочный завод и «Молочный домик» из Палехского района.
Знакомство жителей области и города Иваново с продукцией ивановских производителей продолжится - в августе планируется провести фестиваль сыра, сообщает пресс-служба правительства области.