Ивановец-рецидивист получил пять лет за незаконную находку

Ивановской межрайонной прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего ивановца. Установлено, что в феврале 2018 года ранее судимый мужчина, гуляя по улицам г. Кохма на земле в снегу обнаружил пакет с синтетическим наркотическим средством. Находку он положил в карман куртки, чтобы употребить позднее.
Эти манипуляции были замечены сотрудниками полиции, которые произвели личный досмотр ивановца. В его куртке было обнаружено наркотическое средство массой 1,48 грамма, то есть в крупном размере, после чего подсудимого доставили в отдел полиции.
Подсудимый указанное преступление совершил в период условного осуждения за аналогичное преступление, в судебном заседании признал вину, активно способствовал расследованию преступления.
Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом 30 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.