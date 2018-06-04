Ивановцы стали бронзовыми призерами Специальной Олимпиады России
Юные атлеты из Ивановской области приняли участие в межрегиональном футбольном турнире Специальной Олимпиады России, который проходил в Москве на стадионе «Сокол».
Организаторы приурочили это спортивное событие к предстоящему Чемпионату мира по футболу, который стартует в России 14 июня.
В соревнованиях участвовали команды из 7 регионов страны: Ивановской, Владимирской, Калининградской, Смоленской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.
По результатам футбольного турнира ивановцы завоевали бронзовые медали в дивизионе Б.
- Такие турниры приносят пользу тем, кто нуждается в нашей поддержке, и делают наших атлетов по-настоящему счастливыми, - заявил Президент Специальной Олимпиады России, депутат Госдумы Юрий Смирнов. - Участие в соревнованиях, успехи и победы позволяют нашим атлетам чувствовать себя такими же гражданами страны, как и все мы. Причем ребята не просто занимаются спортом, добиваются в нем успехов – они находят новых друзей, расширяют кругозор, ставят перед собой новые цели.
16 сентября 1999 года Специальная Олимпиада России, ставшая частью Special Olympic International, была зарегистрирована как общероссийская общественная благотворительная организация помощи гражданам с ментальным нарушениями.
В специальном олимпийском движении в России участвуют более 110 тысяч детей и взрослых. Работают около 60 местных отделений Специальной Олимпиады России.
Ю.В.Смирнов возглавляет Специальную Олимпиаду России с мая 2016 года.