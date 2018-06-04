Ивановцы стали бронзовыми призерами Специальной Олимпиады России

- Такие турниры приносят пользу тем, кто нуждается в нашей поддержке, и делают наших атлетов по-настоящему счастливыми, - заявил Президент Специальной Олимпиады России, депутат Госдумы Юрий Смирнов. - Участие в соревнованиях, успехи и победы позволяют нашим атлетам чувствовать себя такими же гражданами страны, как и все мы. Причем ребята не просто занимаются спортом, добиваются в нем успехов – они находят новых друзей, расширяют кругозор, ставят перед собой новые цели.

Юные атлеты из Ивановской области приняли участие в межрегиональном футбольном турнире Специальной Олимпиады России, который проходил в Москве на стадионе «Сокол».Организаторы приурочили это спортивное событие к предстоящему Чемпионату мира по футболу, который стартует в России 14 июня.В соревнованиях участвовали команды из 7 регионов страны: Ивановской, Владимирской, Калининградской, Смоленской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.По результатам футбольного турнира ивановцы завоевали бронзовые медали в дивизионе Б.16 сентября 1999 года Специальная Олимпиада России, ставшая частью Special Olympic International, была зарегистрирована как общероссийская общественная благотворительная организация помощи гражданам с ментальным нарушениями.В специальном олимпийском движении в России участвуют более 110 тысяч детей и взрослых. Работают около 60 местных отделений Специальной Олимпиады России.Ю.В.Смирнов возглавляет Специальную Олимпиаду России с мая 2016 года.