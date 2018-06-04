Кохомских пироманов задержали?

В минувшие выходные в Кохме на улице Московской снова полыхал очередной аварийный дом. На сегодняшний день здесь нужно снести 30 двухэтажных домов. Однако только 5 строений по документам полностью свободны от собственников квартир, по остальным домам продолжаются судебные разбирательства.

Но речи о сносе сразу всех строений пока не идет, на это просто нет денег. Сейчас кохомские депутаты должны в срочном порядке принять решение об изменении местного бюджета и выделении дополнительного финансирования на снос аварийных построек. Что же касается слухов о преднамеренных поджогах, власти их решительно опровергают.

Вячеслав Корень, зам. главы администрации г.о. Кохма: «Что насчет слухов, что это делается специально, чтоб не сносить, естественно, это абсурд. Органы полиции ежедневно докладывают нам, ежедневно отслеживают данные дома. Но основная причина, это граждане асоциального поведения, то есть, которые заходят, там распитие напитков, там в ночное время разжигают костры, основные причины такие. Причем эта группа уже определена и задержана»











