Кохомских пироманов задержали?

В минувшие выходные в Кохме на улице Московской снова полыхал очередной аварийный дом. На сегодняшний день здесь нужно снести 30 двухэтажных домов. Однако только 5 строений по документам полностью свободны от собственников квартир, по остальным домам продолжаются судебные разбирательства.
Но речи о сносе сразу всех строений пока не идет, на это просто нет денег. Сейчас кохомские депутаты должны в срочном порядке принять решение об изменении местного бюджета и выделении дополнительного финансирования на снос аварийных построек. Что же касается слухов о преднамеренных поджогах, власти их решительно опровергают.