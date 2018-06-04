Прокуратура требует обустроить парковки у магазинов и парков

По результатам проверки выявлено, что несколько предприятий не обеспечили условия для беспрепятственного доступа инвалида к объекту социальной инфраструктуры. А точнее - не выделили на своих автостоянках бесплатных парковочных мест для инвалидов и не установили таблички 8.17 «Инвалиды». Напомним, количество таких мест должно составлять не менее 10 процентов от общего числа.
Указанные обстоятельства нарушают права и интересы граждан-инвалидов, которые в силу своего состояния здоровья являются социально незащищенной категорией.
По результатам проверки внесено 4 представления об устранении нарушений законодательства в адрес директоров ООО «Бета-М», АО «Оптовая ярмарка товаров текстильной и легкой промышленности «Текстиль-Профи - Иваново», ООО «Форвард плюс», Парка культуры и отдыха «Харинка», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.