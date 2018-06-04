Лента новостей

 285

Дома в Ивановской области, на ремонт которых потратят всех больше денег в 2019 году

 471

Прокуратура требует обустроить парковки у магазинов и парков

 523

Кохомских пироманов задержали?

 2638

Ивановцы стали бронзовыми призерами Специальной Олимпиады России

 962

Ивановец-рецидивист получил пять лет за незаконную находку

 1033

В Иванове прошел первый фестиваль молока

 1555

В одном из районов города пять дней будет мутная вода

 885

В Комсомольском районе двое безработных украли 15 метров проводов

 1324

Прогноз погоды на вторник, 5 июня

 1268

В Шуйской ЦРБ лечить пациентов помогают клоуны

 2233

В Иванове закрываются муниципальные бани

 2707

Победители праймериз "ЕР" на выборах в гордуму Иванова

 2604

В Иванове грабителя поймали при помощи паспорта потерпевшего

 1454

Ивановцы увидят библейские сюжеты в трактовке Марка Шагала

 3894

Новые кадровые назначения в ивановской мэрии

 3562

Почему ивановский зоопарк не принимает найденных животных?

 1829

В научной библиотеке презентуют «Иван край»

 7007

В Ивановской области сбили 6-летнего велосипедиста

 2323

Ивановцы стали реже обращаться в больницы по поводу укусов клещей

 1472

Инвалиды-колясочники прыгали с парашютом на аэродроме Ясюниха в Иванове

 2161

В партии утверждают, что в праймериз "ЕР" в области приняли участие более 72 тысяч человек

 2703

Видео о подкупе избирателей в Кинешме похоже на фальшивку

 4343

Депутат Сидорина: "Чиновники из высоких кабинетов нагло и безобразно вмешиваются в голосование"

 3955

МЧС: в Иванове прогнозируется гроза и ветер до 20 м/c

 3914

Сверхнаглость на дороге: по встречке и на красный

 3745

Праймериз "ЕР": кандидатов обвиняют в массовом подкупе избирателей в день голосования

 2640

Руководителя исполкома "Единой России" обвиняют в подкупе жителей округа №5

 2982

Праймериз "ЕР": в день голосования в Иванове Сидорина организовала "пикеты протеста"

 2682

Погода на понедельник, 4 июня

 2559

Праймериз "ЕР": член партии считает, что депутат "Единой России" занимается "болтовней"

 3567

Праймериз "ЕР": результаты по округу №4 могут быть аннулированы из-за судимости претендента

 3763

Праймериз "ЕР": как чиновников заставляют голосовать за нужные фамилии

 2827

Пожары в Кохме продолжаются

 19755

Скандал на праймериз "Единой России" в Иванове: депутат Сидорина исключена

 25553

В соцсетях распространяются призывы к бойкоту автозаправок по выходным

 22811

Вновь автомобиль катается по тротуару в Иванове

 25408

Скрытая запись: в кинешемской мэрии считают указы Президента РФ "абсурдом"

 22510

Новые подробности: преступник убил не только молодую женщину, но и своего соседа

 14017

В детской поликлинике в Родниках родителям выдавали просроченное детское питание

 3239

Прогноз погоды на воскресенье, 3 июня

 4019

В Ивановской области водитель арестован за тонировку

 4009

Смотрите новый проект на "Барсе" - "ГУБЕРНИЯ. КАНДИДАТЫ"

 2900

Десять НКО региона получат гранты Президента России

 12486

За участие в праймериз "Единой России" в Иванове платят 300 рублей

 5574

ГИБДД просит автолюбителей ездить на такси

 3597

2 июня на площади Пушкина в Иванове смотрите танцы народов мира

 2104

В Иванове отключат светофоры

 1559

Поврежденная рекламная конструкция на улице Калашникова демонтирована

 4302

В Иванове убита молодая женщина

 3393

Обвиняемые в убийстве с 1 июня имеют право на суд присяжных