Дома в Ивановской области, на ремонт которых потратят всех больше денег в 2019 году

Региональный фонд капитального ремонта опубликовал сведения о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, запланированных на 2019 год - в соответствии с утвержденной региональной программой.
Наибольшее количество средств (более 15 млн.руб.) будет направлено на следующие дома:
(строка без упоминания города - Иваново; без упоминания вида работ - капитальный ремонт крыш)
1. проспект Ленина, 102 – 52,7 млн.
2. улица Каравайковой, 141 (сети) - 29,4 млн.
3. Шуя, улица Комсомольская, 12 - 26,7 млн.
4. улица Громобоя, 60 - 24,4 млн.
5. улица Калинина, 20 - 20,8 млн.
6. улица Калинина, 8 - 20,7 млн.
7. проспект Ленина, 49 - 20,2 млн.
8. с. Михалево (Ново-Талицкое поселение, 21 (сети) - 18,7 млн.
9. проспект Шереметевский, 82 - 18,4 млн.
10. Шуя, улица Свердлова, 113 – 18 млн.
11. с. Михалево (Ново-Талицкое поселение, 16 (сети) - 17,6 млн.
12. улица Парижской Коммуны, 22 (сети) – 17,5 млн.
13. Фурманов, улица Д. Бедного, 49 - 17,4 млн.
14. площадь Вокзальная, 1 - 17,2 млн.
15. переулок 1-й Спортивный, 1 - 16,7 млн.
16. Шуя, улица Свердлова, 109 - 16,7 млн.
17. Тейково, улица Футбольная, 2/6 - 16,7 млн.
18. Кохма, улица Ивановская, 63 - 16,1 млн.
19. улица Попова, 26 – 16 млн.
20. улица Калинина, 5 - 15,3 млн.
Всего в 2019 году планируется провести ремонт в 645 многоквартирных домах, общий бюджет - 2,4 млрд.руб. Средняя стоимость ремонта одного объекта - 3,7 млн.руб.
Самый маленький "бюджет капремонта" на 2019 год - у дома в Вичуге по ул. 1-я Ломоносова, 52 - 61,6 тыс.руб.
Если ваш дом попал в план ремонта на 2019 год, информация об этом будет размещена в нижней части квитанции, направляемой вам в июне для оплаты взносов.
Кроме того по ССЫЛКЕ
вы можете скачать список домов и проверить наличие своего дома в списке.
В соответствии с отчетом фонда капремонта, фактически в 2016 году было отремонтировано 524 многоквартирных дома на сумму 872,31 млн. руб., средний бюджет - 1,66 млн.руб.
В 2017 году - 631 дом на сумму 963,68 млн. руб., средний бюджет - 1,52 млн.руб.