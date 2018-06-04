Страшное ивановское небо: что это было?
Пользователи социальных сетей делятся фото и видео - изображениями ивановского неба, которые были сняты накануне.
Удивительные и одновременно страшные кадры - это так называемый "шкваловый ворот" или "грозовой вал".
Образуется "ворот" когда температура воздуха резко меняется, и теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Меняется скорость и направление ветра, который «закручивает» облака в огромные цилиндры.
Грозовой вал появляется в передней части грозового облака при его возрастающем движении. Нижняя часть вала часто выглядит в виде порванной, низкой, нагнетающей облачности.
По сравнению со смерчем он не является носителем стихийных проявлений погоды. Прохождение подобной облачности связано лишь с усилением ветра у земли до 10-15 м/с, иногда выше 20 м/с.
Видео дано в ускорении.