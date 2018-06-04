Козел, бодавший в Иванове машины, сбежал от полицейских
В Иванове во дворе многоквартирного дома по адресу 14-ый проезд, дом 17 жителями был замечен беспризорный козел, который... бодал автомобили.
Граждане козла "задержали", вызвали полицию для поиска хозяина.
Однако пока козла пытались успокоить, он сбежал от тех, кто его задержал.
Нашли его через некоторое время на лужайке сзади памятника Героям фронта и тыла и доставили в приют "Майский день".
Козел оказался с ошейником и поводком. Сотрудники приюта ищут для него хозяев.
Тел. +7910-989-78-03.