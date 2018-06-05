Вчера в Иванове сбили ребенка и пенсионерку

Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 6 ДТП.
На нерегулируемом перекрестке улиц Б.Воробьевская и Кузнечная (светофор работал в желтом мигающем режиме) 34-летний мужчина, управляя автомобилем «Шкода-Рапид», при повороте налево совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада –Гранта». Водитель отечественного автомобиля, 39-летний мужчина, получил ушибы мягких тканей лица и от госпитализации отказался. Водители трезвы.
На парковке у одного из зданий на проспекте Текстильщиков 34-летний мужчина, управляя автомобилем «Фиат-Пунто», при движении задним ходом совершил наезд на пешехода, 74-летнюю женщину, которая с ушибом затылочной области головы и бедра доставлена в больницу. Водитель трезв.
На улице Шошина 48-летний водитель автомобиля «Рено-Логан» совершил наезд на переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 10-летнего мальчика. С ссадинами и ушибом мягких тканей стопы пострадавшего доставили в детское хирургическое отделение ОКБ. Водитель трезв. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УМВД области.