В регионе работает «горячая линия» по вопросам оплаты труда

Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции и Государственная инспекция труда в Ивановской области открыли номера телефонов «горячей линии» для граждан по вопросам оплаты труда. «Горячая линия» открыта в связи с очередным повышением с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда (до 11163 рублей в месяц).
Телефоны «горячей линии» - 8 (4932) 32-75-51 (комитет по труду), 8 (4932) 53-44-04 (государственная инспекция труда) доступны в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Граждане могут задать интересующие их вопросы, а также получить консультацию по порядку начисления заработной платы, в том числе компенсационных выплат (доплаты за работу во вредных условиях труда, в ночное время, праздничные дни) и выплат стимулирующего характера (премии и вознаграждения), оплаты отпуска, командировочных расходов и других случаев сохранения среднего заработка.