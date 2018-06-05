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На «Зеркале» впервые представят программу документальной анимации

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На «Зеркале» впервые представят программу документальной анимации
05.06.2018, 10:43
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На ХII Международном кинофестивале имени Андрея Тарковского «Зеркало», который пройдет в Ивановской области с 12 по 17 июня, впервые представят внеконкурсную программу документальной анимации«Анимадок».

«Анимадок» откроет показ фильма Лео Габриадзе «Знаешь, мама, где я был», в основу которого легли воспоминания культового режиссера, писателя и сценариста Резо Габриадзе. Перед показом картины куратор программы, российский кинокритик Лариса Малюкова прочтет лекцию о жанре документальной анимации. Также в программу войдут номинант на «Оскар» 2017 года, фильм «Добытчица» Норы Туми, «Вальс с Баширом» Ари Фольмана и «Анимированная жизнь» Роджера Росса Уильямса.

«Художественный способ диалога, использующийся в анимации, позволяет затрагивать самые тонкие настройки и глубокие слои взаимоотношений человека с миром и с самим собой. И, конечно же, «анимадок» помогает справляться с травмами: в художественной реальности анимационного фильма все страшные проблемы, чудовищные картины смерти, насилия, боли смягчены самим способом изложения, разнообразной палитрой киноязыка», - отмечает куратор программы, кинообозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова.
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