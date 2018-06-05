Ивановца, задолжавшего 100 тысяч за коммуналку, не пустили в Киргизию

Мужчина, собираясь в загранкомандировку, приобрел билет в Киргизию, однако вылететь из страны ему помешал неоплаченный долг: ивановец накопил долгов за коммуналку почти на 100 тысяч рублей.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес в отношении мужчины постановление об ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации.

Должник был об этом надлежащим образом уведомлен. Тем не менее, проигнорировав документы, приходящие ему от службы судебных приставов, купил билет в Киргизию, отправился в аэропорт. Но на границе ему сообщили, что он значится в списке «невыездных» и не может выехать из страны.

Только после этого мужчина пришел на прием к судебному приставу-исполнителю и урегулировал свои проблемы. Теперь путь за рубеж для него открыт.

Между тем, проверить наличие у себя долгов можно, не выходя из дома, с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» (r37.fssprus.ru). Для того, чтобы появилась информация о долгах, достаточно зайти в данный Интернет-ресурс и указать свою фамилию, имя, отчество, информирует пресс-служба УФССП России по Ивановской области.