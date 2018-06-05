Ряд домов в Иванове по-прежнему без горячей воды

В областном центре продолжаются работы на сетях горячего водоснабжения
После проведения гидравлических испытаний в связи с повреждением отключена горячая вода в следующих домах:
На теплотрассе АО «ИвГТЭ»:
до 5 июня, 16.00
3-я Нагорная, 12
Кузнецова, 48А
до 6 июня, 16.00
9 Января, 4
Калинина, 12
до 8 июня, 16.00
Герцена 14/4,
Строительная 6, 8,
Красных Зорь 7,9,
пер. Герцена 1/9,
Повреждение во внутренней системе: ООО МПЖХ №5
Майорова, 16
Тепловые сети от котельной №37
до 5 июня, 16.00
Солнечная, 7, 9
Балахнина 29
до 7 июня, 16.00
Полка Нормандия-Неман, 89, 91, 93, 83
4-я Деревенская, 24
пер. 2-й Спортивный, 3
до 8 июня, 16.00
4-я Деревенская, 391
Плановые отключения горячей воды
В связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей АО «ИвГТЭ»:
С 6.00 5 июня до 17.00 6 июня
10-й проезд, 16, 8, 18, 2, 20, 51
13-й проезд, 1
14-й проезд, 10, 17, 2, 2а, 8а
15-й проезд, 1, 5, 7
Каравайковой 124, 130, 126, 137а, 140, 134, 141, 50
1-я Меланжевая, 4
6-я Меланжевая, 1, 6
Новая, 10
Окуловой, 14
10-я Сосневская, 107, 109
4-я Сосневская, 45
9-я Сосневская, 122, 126
Останов котельной АО «Железобетон»
С 8.00 до 17.00 5 июня
пер. Силикатный, 53а, 44, 53
Детский сад №190, 13-я Березниковская, 19.