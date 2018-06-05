Ивановские каратисты вернулись из Калининграда с медалями

С 1 по 4 июня в Калининграде проходил Чемпионат и первенство России по каратэ среди инвалидов по слуху. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 15 регионов страны.

Ивановскую область представляли 5 спортсменов, и четверо из них вернулись домой с медалями: по итогам турнира наша команда завоевала 3 золотые и 1 бронзовую медаль.

Одно золото - у Сергея Боровикина, он одержал верх в трех поединках: над спортсменами из Калининградской области, из Санкт-Петербурга и в финале, со счетом 5-0 - над представителем Мурманской области. Вторую медаль высшей пробы, также в трех поединках, завоевал Тигран Колян. Отметим, что в финале Тигран раздельным решением судей выиграл у своего давнего оппонента из северной столицы, заслуженного мастера спорта Романа Днеприкова. И третье золото в нашу копилку принесла дебютантка Чемпионата России Анастасия Тюрмина, выиграв у спортсменок из Санкт-Петербурга и Москвы.

Бронза - у Цветкова Сергея, который в первом поединке уступил московскому спортсмену, а в поединке за третье место одолел спортсмена из Нижегородской области. Тренеры призеров и победителей - Евгений Болдин и Амиран Рухая, СДЮСШОР №9.