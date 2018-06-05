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Больше тысячи подростков будут благоустраивать парки в Иванове

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Больше тысячи подростков будут благоустраивать парки в Иванове
05.06.2018, 12:46
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Больше тысячи подростков будут благоустраивать парки в Иванове

С 1 июня в областном центре стартовала вторая смена летней трудовой компании 2018 года. Продлится она до 19 июня. К работе приступили 550 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, они будут благоустраивать территории городских парков, скверов, образовательных учреждений.

Сегодня один из трудовых отрядов работал в парке «Харинка». В 15-минутный перерыв для ребят организовали фитнес-разминку. Ее провели инструкторы фитнес-клуба «Loft Fitness», участвующие в городском проекте здорового образа жизни «Чемпион 37».

Всего в течение летней трудовой кампании в городском Молодежном центре планируют трудоустроить 1080 человек. Рабочая занятость подростков составляет 3 часа в день.

Первая трудовая смена проходила с 3 по 21 мая. В ней участвовало 75 подростков. Устроиться на работу в период летних каникул могут ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Запись проводится с понедельника по пятницу, с 8.00 до 16.30 по адресу: ул. Энтузиастов, 2. При себе подростку или его законному представителю необходимо иметь паспорт. Дополнительная информация по телефону: 93-98-09.

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