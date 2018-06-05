Ивановские студенты примут участие в финале WorldSkills Russia

Сборная команда Ивановской области отправится на финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске. В состав команды вошли 4 студента колледжей, ставшие победителями по итогам всероссийских отборочных соревнований.
В финале нашу область будут представлять студент Вичугского многопрофильного колледжа Евгений Нечаев (компетенция «Сварочные технологии»), студент Ивановского энергетического колледжа Егор Тарасов («Электромонтаж»), студент Кинешемского технологического колледжа Александр Лебедев («Лабораторный химический анализ»). Четвертой нашей финалисткой стала студентка Ивановского колледжа легкой промышленности Екатерина Голубева («Технологии моды»).
Участниками финала нацчемпионата в Южно-Сахалинске станут более 800 конкурсантов и более тысячи экспертов, включая международных. Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.