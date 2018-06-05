Лента новостей

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Прогноз погоды на среду, 6 июня

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Ивановские студенты примут участие в финале WorldSkills Russia

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Больше тысячи подростков будут благоустраивать парки в Иванове

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В Родниковском районе доярка едва не лишилась жизни

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Ивановские каратисты вернулись из Калининграда с медалями

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Сюрпризы праймериз "Единой России": список победителей в округах и группах

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Ряд домов в Иванове по-прежнему без горячей воды

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Ивановца, задолжавшего 100 тысяч за коммуналку, не пустили в Киргизию

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На «Зеркале» впервые представят программу документальной анимации

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В регионе работает «горячая линия» по вопросам оплаты труда

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Вчера в Иванове сбили ребенка и пенсионерку

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Козел, бодавший в Иванове машины, сбежал от полицейских

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Страшное ивановское небо: что это было?

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Дома в Ивановской области, на ремонт которых потратят всех больше денег в 2019 году

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Прокуратура требует обустроить парковки у магазинов и парков

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Кохомских пироманов задержали?

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Ивановцы стали бронзовыми призерами Специальной Олимпиады России

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Ивановец-рецидивист получил пять лет за незаконную находку

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В Иванове прошел первый фестиваль молока

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В одном из районов города пять дней будет мутная вода

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В Комсомольском районе двое безработных украли 15 метров проводов

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Прогноз погоды на вторник, 5 июня

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В Шуйской ЦРБ лечить пациентов помогают клоуны

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В Иванове закрываются муниципальные бани

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Победители праймериз "ЕР" на выборах в гордуму Иванова

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В Иванове грабителя поймали при помощи паспорта потерпевшего

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Ивановцы увидят библейские сюжеты в трактовке Марка Шагала

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Новые кадровые назначения в ивановской мэрии

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Почему ивановский зоопарк не принимает найденных животных?

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В научной библиотеке презентуют «Иван край»

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В Ивановской области сбили 6-летнего велосипедиста

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Ивановцы стали реже обращаться в больницы по поводу укусов клещей

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Инвалиды-колясочники прыгали с парашютом на аэродроме Ясюниха в Иванове

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В партии утверждают, что в праймериз "ЕР" в области приняли участие более 72 тысяч человек

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Видео о подкупе избирателей в Кинешме похоже на фальшивку

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Депутат Сидорина: "Чиновники из высоких кабинетов нагло и безобразно вмешиваются в голосование"

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МЧС: в Иванове прогнозируется гроза и ветер до 20 м/c

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Сверхнаглость на дороге: по встречке и на красный

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Праймериз "ЕР": кандидатов обвиняют в массовом подкупе избирателей в день голосования

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Руководителя исполкома "Единой России" обвиняют в подкупе жителей округа №5

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Праймериз "ЕР": в день голосования в Иванове Сидорина организовала "пикеты протеста"

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Погода на понедельник, 4 июня

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Праймериз "ЕР": член партии считает, что депутат "Единой России" занимается "болтовней"

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Праймериз "ЕР": результаты по округу №4 могут быть аннулированы из-за судимости претендента

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Праймериз "ЕР": как чиновников заставляют голосовать за нужные фамилии

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Пожары в Кохме продолжаются

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Скандал на праймериз "Единой России" в Иванове: депутат Сидорина исключена

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В соцсетях распространяются призывы к бойкоту автозаправок по выходным

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Вновь автомобиль катается по тротуару в Иванове

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Скрытая запись: в кинешемской мэрии считают указы Президента РФ "абсурдом"