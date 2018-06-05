Виновника ДТП в Юже поместили в изолятор

Сегодня в Ивановском областном суде прошло заседание в формате видеоконференции с Палехом, на котором решался вопрос о мере пресечения виновнику резонансного ДТП в Юже. Напомним, 24 мая местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил на своем автомобиле четырех велосипедистов. Два человека погибли, еще двое, в том числе 15-летний мальчик, с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
Сразу после ДТП Палехский районный суд поместил виновника под домашний арест. Палехская прокуратура это решение не оспорила, один из потерпевших подал апелляцию в областной суд. И сегодня было принято решение отменить постановление о домашнем аресте, вынесенное Палехским судом, и поместить виновника ДТП в следственный изолятор сроком на 2 месяца. В СИЗО он отправился прямо из зала суда.