Управляющая компания заплатит 125 тысяч за сосульку

26 марта этого года пожилая жительница города Иванова пострадала из-за падения на нее снега и наледи. Ледяная глыба сошла с крыши дома № 22 по ул. Попова, здоровью женщины причинен тяжкий вред. При расследовании данного факта в деятельности юридического лица выявлены нарушения требований жилищного законодательства, а также правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, выразившиеся в ненадлежащем содержании кровли указанного жилого дома.
Сегодняшним решением суда юридическое лицо ООО «Знак качества» (ранее - ООО «МПЖХ № 2») привлечено к административной ответственности в виде штрафа размером 125 тысяч рублей, решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.