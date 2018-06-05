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Турецкий инвестор закрывает производство в Фурманове?
05.06.2018, 17:34
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Станислав Воскресенский посетил завод, где делают тренажеры для резиденции президента
05.06.2018, 17:05
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Управляющая компания заплатит 125 тысяч за сосульку
05.06.2018, 16:33
2596 0
Виновника ДТП в Юже поместили в изолятор
05.06.2018, 15:40
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05.06.2018, 15:19
1436 0
Прогноз погоды на среду, 6 июня
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05.06.2018, 12:46
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05.06.2018, 12:31
1908 0
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1188 0
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1440 0
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Управляющая компания заплатит 125 тысяч за сосульку
05.06.2018, 17:05
553 0

26 марта этого года пожилая жительница города Иванова пострадала из-за падения на нее снега и наледи. Ледяная глыба сошла с крыши дома № 22 по ул. Попова, здоровью женщины причинен тяжкий вред. При расследовании данного факта в деятельности юридического лица выявлены нарушения требований жилищного законодательства, а также правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, выразившиеся в ненадлежащем содержании кровли указанного жилого дома.

Сегодняшним решением суда юридическое лицо ООО «Знак качества» (ранее - ООО «МПЖХ № 2») привлечено к административной ответственности в виде штрафа размером 125 тысяч рублей, решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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