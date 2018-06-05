Станислав Воскресенский посетил завод, где делают тренажеры для резиденции президента

В ходе рабочей поездки в Пестяковский район врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский посетил «Завод тренажерного оборудования Кинезис».
Завод работает в Пестяках с 2010 года. Здесь специализируются на производстве спортивного оборудования - тренажеров. Как рассказал Станиславу Воскресенскому гендиректор предприятия Виктор Румянцев, производится более 30 видов тренажеров, основным видом является многофункциональный тренажер Бубновского, предназначенный для лечения опорно-двигательного аппарата. В год здесь производят около 700 тренажеров.
«Кинезис» поставляет продукцию по всей России и в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Испанию, Грецию, Черногорию, Болгарию. Несколько тренажеров, выпущенных в Пестяках, установлены в резиденции главы российского государства.
Виктор Румянцев показал главе региона производственный цех и установленное оборудование, ознакомил с образцами продукции, в том числе продемонстрировал уникальный тренажер, позволяющий выполнять более 90 упражнений по различным программам реабилитации.