Турецкий инвестор закрывает производство в Фурманове?

Сотрудники текстильного производства в Фурманове могут обрести статус безработных. О закрытии фабрики «Миртекс» своим сотрудникам накануне объявило руководство предприятия. Причина краха компании - несговорчивость фурмановского «Водоканала», выставившего фабрике многомиллионные штрафы.
Согласно нашим источникам, 500 сотрудников текстильного предприятия получили 4 июня официальные уведомления о сокращении. Еще 360 человек пополнят ряды безработных после завершения производственного цикла на предприятии. Однако, как сообщил руководитель «Миртекса», точку ставить еще рано. Проблема в активной стадии обсуждения на уровне главы региона.
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