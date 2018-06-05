Турецкий инвестор закрывает производство в Фурманове?

Сотрудники текстильного производства в Фурманове могут обрести статус безработных. О закрытии фабрики «Миртекс» своим сотрудникам накануне объявило руководство предприятия. Причина краха компании - несговорчивость фурмановского «Водоканала», выставившего фабрике многомиллионные штрафы.

Согласно нашим источникам, 500 сотрудников текстильного предприятия получили 4 июня официальные уведомления о сокращении. Еще 360 человек пополнят ряды безработных после завершения производственного цикла на предприятии. Однако, как сообщил руководитель «Миртекса», точку ставить еще рано. Проблема в активной стадии обсуждения на уровне главы региона.

Николай Савельев, генеральный директор ООО «Миртекс»: «У нас есть с «Водоканалом» какие-то недоразумения. Если мы их не решим, и нам будут выставлять штрафы, мы, наверное, закроемся и съедем. Сегодня наши учредители встречаются с губернатором. Что они там решат?»

Все подробности конфликта - в вечернем выпуске «Губернии»



