В Иванове женщина хотела получить подарок, но потеряла 10 тысяч

54-летняя ивановка стала жертвой интернет-мошенников. В одной из соцсетей ей пришло сообщение от знакомой, которая предлагала получить в рамках проводимой банком акции в подарок 2000 рублей. Для перевода денег необходимо было отправить сообщение с реквизитами банковской карты. Заявительница выполнила все рекомендации, и с ее банковского счета было списано 10 400 рублей. Оказалось, что страница подруги была «взломана», и от ее имени переписку вели мошенники, сообщает пресс-служба УМВД области.

Напоминаем, чтобы не стать жертвой злоумышленников при пользовании банковскими картами необходимо придерживаться следующих правил:

- никому не сообщать коды банковской карты и одноразовые пароли. Представители банка их знают! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ПИН-код!

- для того, чтобы проверить поступившую информацию, в том числе об акциях, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка;

- установить лимит выдачи денежных средств в сутки и за одну операцию (это можно сделать в отделении банка или удалённо - в интернет-банке). Мошенники не смогут воспользоваться сразу всей суммой, которая находится на карте.