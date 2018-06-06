Проекты парковых скульптур для площади Ленина представят до 4 июля

В Иванове завершился прием заявок на участие в конкурсе на лучший эскизный проект парковой скульптуры. Организаторами конкурса выступили комитет по культуре, управления архитектуры и градостроительства, благоустройства, капитального строительства.

Как сообщили в городском комитете по культуре, прием заявок на участие в конкурсе завершился 4 июня. Поступило 11 обращений из Иванова и Москвы. Свое видение парковых скульптур решили продемонстрировать как дизайнерские организации и группы архитекторов, так и персонально скульпторы и художники. Им необходимо до 4 июля 2018 года представить одно или несколько проектных предложений.

Главная задача конкурса - разработка эскизных проектов 4-х парковых скульптур с их обязательной архитектурной привязкой к предложенному месту расположения – площади Ленина. Как пояснили в оргкомитете, лучшие конкурсные работы не обязательно будут установлены на площади Ленина, которая будет реконструирована в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», а могут расположиться и на иных городских территориях – в скверах, парках, аллеях и площадях.