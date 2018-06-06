В Вичугском районе сильно пьяный водитель сбил мальчика

В деревне Луговое на улице Школьной 51-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя мотоциклом «Ямаха», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Киа-Сид». В результате ДТП мотоциклист с переломом таза, ушибом голени, в травматическом шоке доставлен в Кинешемскую ЦРБ. Кроме того, выяснилось, что он не имеет права управления транспортным средством. Мотоцикл помещен на штрафстоянку.

ДТП с участием мототранспорта также произошло в Вичугском районе, на автодороге «Ковров-Шуя-Кинешма». 25-летний молодой человек, управляя мотоциклом «Хонда», не справился с управлением и упал. В результате ДТП с переломом ребер, ссадинами мотоциклист доставлен в больницу. У него взята кровь на исследование.

В деревне Кирикино Вичугского района 42-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Фольксваген-Тоуран», совершил наезд на двигающегося во встречном направлении по обочине 9-летнего велосипедиста, после чего с места ДТП скрылся. Сотрудники ГИБДД установили и задержали нарушителя. Ребенок с переломом бедра и ушибами доставлен в ОКБ.

Во дворе одного из домов по улице Танкиста Александрова 40-летняя женщина за рулем автомобиля «Рено-Симбол» совершила наезд на выбежавшую из подъезда 9-летнюю девочку. С переломом стопы ребенка доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение, сообщает пресс-служба УМВД области.