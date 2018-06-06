В Фурманове прокуратура нашла небезопасный ДК

Фурмановская межрайонная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности в здании местного Дворца культуры. Здание имеет 3 этажа и подвал, находится в муниципальной собственности. В результате проведенной проверки в здании ДК выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, которые создают возможность возникновения пожара, не обеспечивают полную безопасность людей во время нахождения в помещении.

Так, система внутреннего противопожарного водопровода не оборудована обводной линией и не обеспечивает нормативный расход воды для целей внутреннего пожаротушения, система вентиляции находится в нерабочем состоянии, в коридорах в подвале здания и на 3-м этаже нет системы противодымной защиты.

Межрайонной прокуратурой в Фурмановский городской суд подано исковое заявление к МКУ «Управление административными зданиями и автохозяйством» о возложении обязанности совершить определенные действия и запрещении эксплуатации объекта до полного устранения нарушений требований пожарной безопасности. В качестве третьих лиц привлечены администрация Фурмановского муниципального района, МБУ «Центральный Дворец культуры», ООО «ФудСтар». Исковое заявление находится на рассмотрении.