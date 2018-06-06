Руководство "Вертикали": "Прокуратура не права. 2 этажа построены законно"

Руководитель холдинговой компании "Оригинал" Валерий Палий направил в ivanovonews заявление, в котором утверждает, что "...распространенная прокуратурой информация о создании двух верхних этажей в здании комплекса "Вертикаль" с нарушениями градостроительного законодательства - ложная
"
Палий считает, что выводы прокуратуры - преждевременные и вводят в заблуждение жителей города:
"Руководство компании убедительно просит всех жителей города и области не реагировать на неправдивую и преждевременную информацию прокуратуры до разрешения спора в суде"
В "Оригинале" утверждают, что у собственника здания имеется вся необходимая документация, позволяющая эксплуатировать объект и осуществлять свою деятельность на законных основаниях.
Ранее прокуратура распространила информацию
о том, что в 2013 году «Оригинал» в отсутствие разрешительной документации, в обход норм и правил Градостроительного кодекса РФ реконструировал здание «Вертикали», надстроив 2 этажа.
В Ленинский районный суд г. Иваново направлено исковое заявление о признании указанной постройки самовольной и её сносе.