Лента новостей

 86

Дело главаря банды, укравшей картины Левитана, уходит в суд

 654

Руководство "Вертикали": "Прокуратура не права. 2 этажа построены законно"

 736

В Фурманове прокуратура нашла небезопасный ДК

 2573

В Вичугском районе сильно пьяный водитель сбил мальчика

 1034

Проекты парковых скульптур для площади Ленина представят до 4 июля

 1292

В Иванове женщина хотела получить подарок, но потеряла 10 тысяч

 9536

Судьи начинают рассматривать дела по обвинению ивановцев - участников митинга 5 мая

 3450

"Единая Россия" официально опубликовала списки победителей регионального праймериз

 4323

Турецкий инвестор закрывает производство в Фурманове?

 10569

Станислав Воскресенский посетил завод, где делают тренажеры для резиденции президента

 3318

Управляющая компания заплатит 125 тысяч за сосульку

 9010

Виновника ДТП в Юже поместили в изолятор

 3676

Ивановские "объединенные гражданские силы" собираются митинговать 8 июня

 3081

Прогноз погоды на среду, 6 июня

 7860

Ивановские студенты примут участие в финале WorldSkills Russia

 1670

Больше тысячи подростков будут благоустраивать парки в Иванове

 2968

В Родниковском районе доярка едва не лишилась жизни

 1923

Ивановские каратисты вернулись из Калининграда с медалями

 4605

Сюрпризы праймериз "Единой России": список победителей в округах и группах

 3586

Ряд домов в Иванове по-прежнему без горячей воды

 1871

Ивановца, задолжавшего 100 тысяч за коммуналку, не пустили в Киргизию

 1235

На «Зеркале» впервые представят программу документальной анимации

 1796

В регионе работает «горячая линия» по вопросам оплаты труда

 3702

Вчера в Иванове сбили ребенка и пенсионерку

 4987

Козел, бодавший в Иванове машины, сбежал от полицейских

 26495

Страшное ивановское небо: что это было?

 14523

Дома в Ивановской области, на ремонт которых предусмотрено всех больше денег в 2019 году

 4453

Прокуратура требует обустроить парковки у магазинов и парков

 3167

Кохомских пироманов задержали?

 8128

Ивановцы стали бронзовыми призерами Специальной Олимпиады России

 2654

Ивановец-рецидивист получил пять лет за незаконную находку

 2509

В Иванове прошел первый фестиваль молока

 3056

В одном из районов города пять дней будет мутная вода

 1977

В Комсомольском районе двое безработных украли 15 метров проводов

 2499

Прогноз погоды на вторник, 5 июня

 2270

В Шуйской ЦРБ лечить пациентов помогают клоуны

 3548

В Иванове закрываются муниципальные бани

 4320

Победители праймериз "ЕР" на выборах в гордуму Иванова

 3926

В Иванове грабителя поймали при помощи паспорта потерпевшего

 2387

Ивановцы увидят библейские сюжеты в трактовке Марка Шагала

 5429

Новые кадровые назначения в ивановской мэрии

 5083

Почему ивановский зоопарк не принимает найденных животных?

 2653

В научной библиотеке презентуют «Иван край»

 10357

В Ивановской области сбили 6-летнего велосипедиста

 3132

Ивановцы стали реже обращаться в больницы по поводу укусов клещей

 2127

Инвалиды-колясочники прыгали с парашютом на аэродроме Ясюниха в Иванове

 2633

В партии утверждают, что в праймериз "ЕР" в области приняли участие более 72 тысяч человек

 3101

Видео о подкупе избирателей в Кинешме похоже на фальшивку

 4769

Депутат Сидорина: "Чиновники из высоких кабинетов нагло и безобразно вмешиваются в голосование"

 4313

МЧС: в Иванове прогнозируется гроза и ветер до 20 м/c