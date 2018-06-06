Дело главаря банды, укравшей картины Левитана, уходит в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего лидера организованной вооруженной группы, а также еще одного, 39-летнего участника банды, которая несколько лет назад похитила картины Левитана. Уголовное дело в отношении еще 4-х участников банды, двое из которых граждане республики Беларусь, уже рассматривается в суде.

По версии следствия, в 2012-2016 годах 35-летний обвиняемый создал на территории Нижегородской области организованную вооруженную группу, которая неоднократно совершала разбойные нападения на лиц, перевозящих крупные суммы денег, грабила банки и коммерческих организаций. Грабители использовали огнестрельное оружие. Всего следователям удалось доказать хищения на сумму, превышающую 80 миллионов рублей.

В августе 2013 года из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области обвиняемые похитили картину художника И.И. Шишкина «Лес. Ели», стоимостью более 66 миллионов рублей, картину художника К.А. Коровина «Рыболов», стоимостью 150 тысяч рублей, картину художника С.Ю. Жуковского «Первый снег», стоимостью 90 тысяч рублей.

Кроме того, в 2014 году в Плесе из дома-музея И.И. Левитана обвиняемые похитили 5 картин художника общей стоимостью более 180 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела картины возвращены музею.

8 ноября 2016 года противоправная деятельность участников банды пресечена на территории Дальнеконстантиновского района Нижегородской области при совершении ими очередного разбойного нападения. В отношении сотрудников ДПС, оказавшихся в месте совершения преступления, один из обвиняемых произвел выстрел из автоматического оружия. В результате оперативно-розыскных и поисковых мероприятий все участники банды были задержаны, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.