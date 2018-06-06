Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

Дело главаря банды, укравшей картины Левитана, уходит в суд

Лента новостей
06.06.2018, 14:49
217 0
Учителя музыки оштрафовали на 10 тысяч за участие в ивановском "митинге Навального"
06.06.2018, 13:46
499 0
Прогноз погоды на четверг, 7 июня
06.06.2018, 13:35
427 0
АКТУАЛЬНО: «Совет по правам человека превратился в абстрактные слова и невозможность помочь»
06.06.2018, 13:27
480 0
Дело главаря банды, укравшей картины Левитана, уходит в суд
06.06.2018, 12:15
1271 5
Руководство "Вертикали": "Прокуратура не права. 2 этажа построены законно"
06.06.2018, 11:52
1231 1
В Фурманове прокуратура нашла небезопасный ДК
06.06.2018, 11:42
4843 0
В Вичугском районе сильно пьяный водитель сбил мальчика
06.06.2018, 11:13
1404 5
Проекты парковых скульптур для площади Ленина представят до 4 июля
06.06.2018, 10:57
1650 2
В Иванове женщина хотела получить подарок, но потеряла 10 тысяч
05.06.2018, 21:14
10259 29
Судьи начинают рассматривать дела по обвинению ивановцев - участников митинга 5 мая
05.06.2018, 18:37
3699 3
"Единая Россия" официально опубликовала списки победителей регионального праймериз
05.06.2018, 17:59
4600 12
Турецкий инвестор закрывает производство в Фурманове?
05.06.2018, 17:34
10960 9
Станислав Воскресенский посетил завод, где делают тренажеры для резиденции президента
05.06.2018, 17:05
3451 4
Управляющая компания заплатит 125 тысяч за сосульку
05.06.2018, 16:33
9435 4
Виновника ДТП в Юже поместили в изолятор
05.06.2018, 15:40
3775 4
Ивановские "объединенные гражданские силы" собираются митинговать 8 июня
05.06.2018, 15:19
3151 0
Прогноз погоды на среду, 6 июня
05.06.2018, 14:36
8034 0
Ивановские студенты примут участие в финале WorldSkills Russia
05.06.2018, 12:46
1700 13
Больше тысячи подростков будут благоустраивать парки в Иванове
05.06.2018, 12:31
3012 0
В Родниковском районе доярка едва не лишилась жизни
05.06.2018, 12:19
1951 0
Ивановские каратисты вернулись из Калининграда с медалями
05.06.2018, 11:30
4714 5
Сюрпризы праймериз "Единой России": список победителей в округах и группах
05.06.2018, 11:25
3666 4
Ряд домов в Иванове по-прежнему без горячей воды
05.06.2018, 10:53
1890 0
Ивановца, задолжавшего 100 тысяч за коммуналку, не пустили в Киргизию
05.06.2018, 10:43
1248 1
На «Зеркале» впервые представят программу документальной анимации
05.06.2018, 10:40
1811 0
В регионе работает «горячая линия» по вопросам оплаты труда
05.06.2018, 10:38
3731 3
Вчера в Иванове сбили ребенка и пенсионерку
04.06.2018, 21:18
5007 10
Козел, бодавший в Иванове машины, сбежал от полицейских
04.06.2018, 20:49
27113 19
Страшное ивановское небо: что это было?
04.06.2018, 19:15
14965 0
Дома в Ивановской области, на ремонт которых предусмотрено всех больше денег в 2019 году
04.06.2018, 19:01
4515 5
Прокуратура требует обустроить парковки у магазинов и парков
04.06.2018, 18:39
3201 3
Кохомских пироманов задержали?
04.06.2018, 18:20
8216 0
Ивановцы стали бронзовыми призерами Специальной Олимпиады России
04.06.2018, 16:32
2673 4
Ивановец-рецидивист получил пять лет за незаконную находку
04.06.2018, 16:14
2525 1
В Иванове прошел первый фестиваль молока
04.06.2018, 15:21
3073 0
В одном из районов города пять дней будет мутная вода
04.06.2018, 15:16
1992 0
В Комсомольском районе двое безработных украли 15 метров проводов
04.06.2018, 14:47
2516 1
Прогноз погоды на вторник, 5 июня
04.06.2018, 14:31
2282 4
В Шуйской ЦРБ лечить пациентов помогают клоуны
04.06.2018, 14:27
3569 2
В Иванове закрываются муниципальные бани
04.06.2018, 13:30
4340 0
Победители праймериз "ЕР" на выборах в гордуму Иванова
04.06.2018, 13:20
3941 0
В Иванове грабителя поймали при помощи паспорта потерпевшего
04.06.2018, 13:13
2395 0
Ивановцы увидят библейские сюжеты в трактовке Марка Шагала
04.06.2018, 12:25
5442 17
Новые кадровые назначения в ивановской мэрии
04.06.2018, 12:18
5103 1
Почему ивановский зоопарк не принимает найденных животных?
04.06.2018, 11:59
2664 0
В научной библиотеке презентуют «Иван край»
04.06.2018, 11:40
10416 1
В Ивановской области сбили 6-летнего велосипедиста
04.06.2018, 11:18
3141 0
Ивановцы стали реже обращаться в больницы по поводу укусов клещей
04.06.2018, 10:05
2133 0
Инвалиды-колясочники прыгали с парашютом на аэродроме Ясюниха в Иванове
03.06.2018, 20:59
2644 5
В партии утверждают, что в праймериз "ЕР" в области приняли участие более 72 тысяч человек
Дело главаря банды, укравшей картины Левитана, уходит в суд
06.06.2018, 13:27
480 0

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего лидера организованной вооруженной группы, а также еще одного, 39-летнего участника банды, которая несколько лет назад похитила картины Левитана. Уголовное дело в отношении еще 4-х участников банды, двое из которых граждане республики Беларусь, уже рассматривается в суде.

По версии следствия, в 2012-2016 годах 35-летний обвиняемый создал на территории Нижегородской области организованную вооруженную группу, которая неоднократно совершала разбойные нападения на лиц, перевозящих крупные суммы денег, грабила банки и коммерческих организаций. Грабители использовали огнестрельное оружие. Всего следователям удалось доказать хищения на сумму, превышающую 80 миллионов рублей.

В августе 2013 года из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области обвиняемые похитили картину художника И.И. Шишкина «Лес. Ели», стоимостью более 66 миллионов рублей, картину художника К.А. Коровина «Рыболов», стоимостью 150 тысяч рублей, картину художника С.Ю. Жуковского «Первый снег», стоимостью 90 тысяч рублей.

Кроме того, в 2014 году в Плесе из дома-музея И.И. Левитана обвиняемые похитили 5 картин художника общей стоимостью более 180 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела картины возвращены музею.

8 ноября 2016 года противоправная деятельность участников банды пресечена на территории Дальнеконстантиновского района Нижегородской области при совершении ими очередного разбойного нападения. В отношении сотрудников ДПС, оказавшихся в месте совершения преступления, один из обвиняемых произвел выстрел из автоматического оружия. В результате оперативно-розыскных и поисковых мероприятий все участники банды были задержаны, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации