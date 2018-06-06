АКТУАЛЬНО: «Совет по правам человека превратился в абстрактные слова и невозможность помочь»

Максим Шевченко - известный российский журналист, долгое время работавший на Первом канале, сегодня выпускает программу на «Эхо Москвы». Несколько лет был членом совета про правам человека при президенте РФ, но в мае написал заявление о выходе из его состава. Причина - отсутствие реакции этого органа на аресты и избиение людей в ходе протестных акций в Москве 5 мая.

Собирается участвовать в выборах мэра Москвы от левой оппозиции, но окончательное решение будет принято на пленуме КПРФ. В Иванове встречался с местной общественностью, был гостем студии «Актуально».

Программа выйдет в эфир сегодня вечером на телеканале «Барс».