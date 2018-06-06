Учителя музыки оштрафовали на 10 тысяч за участие в ивановском "митинге Навального"

Как мы сообщали ранее
, судьи Ленинского районного суда города Иванова начали рассмотрение дел по обвинению ивановцев - участников митинга 5 мая.
Первое заседание состоялось 6 июня.
Учителю музыки Д.А.Болдину судья Эдуард Богомолов присудил штраф в размере 10 тысяч рублей - минимально возможная сумма штрафа по вменяемой статье Кодекса об административных правонарушениях.
График рассмотрения еще 7 дел против ивановцев, которые вышли на митинг, можно посмотреть ЗДЕСЬ
Митинг "Он нам не царь" состоялся 5 мая
в Иванове по итогам выборов Президента России как часть общероссийской акции штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Власти запретили его проведение.
Но мероприятие состоялось, прошло без нарушения общественного порядка. На митинге говорили о воровстве во власти, цензуре, несправедливых судах и падении доходов граждан.