На фестиваль в Иваново приедет чемпион мира по силовому экстриму

Программа фестиваля здорового образа жизни «Силлач-2018» в этом году развернется на два дня и включает более 10 различных площадок. Об этом сообщили в комитете молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова. Фестиваль пройдет в Иванове 11-12 июня.

В первый день фестиваля приверженцев здорового образа жизни приглашают на семинар, где предполагается обсудить вопросы развития бизнес-проектов в сфере спорта, эффективности спортивной диеты и достижения успеха непрофессиональных спортсменов в различных видах спорта. Спикерами «Сильного семинара» выступят создатель проекта «Толпой в Агой», путешественница, travel-блогер Анна Мухина (г. Серпухов), президент федерации бодибилдинга Ярославской области, фитнес-тренер, финалист чемпионата мира по бодибилдингу Алексей Борисов (г. Ярославль), создатель сети языковых развивающих центров «iSpeakCiTY» Марина Троицкая (г. Иваново). «Сильный семинар» состоится 11 июня в 11.00 на территории фитнес-клуба «World Class».

В этот же день в 17.00 в атриуме «Серебряного города» пройдет презентация фестиваля «Силлач – 2018». Ее проведут заслуженный мастер спорта России по кудо Эдгар Колян и финалист чемпионата мира по бодибилдингу Алексей Борисов.

Самая зрелищная часть фестиваля запланирована на 12 июня. На площади Пушкина областного центра развернется спортивный городок, где ивановцев ожидают показательные выступления спортсменов, мастер-классы, велотуры, эстафеты, конкурсы, концерты.

В числе почетных гостей фестиваля ждут мастера спорта по бодибилдингу, мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу, чемпиона России по силовому экстриму и пауэрлифтингу, чемпиона мира по силовому экстриму Игоря Педана (г. Москва) и мастера спорта по тяжелой атлетике, бронзового призера чемпионата России по тяжелой атлетике, чемпиона мира среди мастеров в тяге, серебряного призера кубка Европы по стронгмену Бориса Курбатского (Владимирская область). На площадке «Силовой экстрим» они проведут показательные выступления и силовые конкурсы для начинающих атлетов.