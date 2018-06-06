На уборку несанкционированных свалок в Иванове тратится 15 миллионов в год

В областной центре 15 стихийных свалок или навалов мусора. Несмотря на то, что эти точки не предназначены для складирования бытовых отходов, жители областного центра упорно не только приносят сюда пакеты с мусором, но и везут старую мебель, битые стекла и даже ртутные лампы.

Чтобы избавиться от навалов, администрация города поставила 15 накопителей, бункеров. Чище не стало. Заполняя бункеры, ивановцы продолжают сваливать отходы рядом. Муниципальному бюджету областного центра это ежегодно обходится в 15 миллионов рублей. Жители окрестных районов возмущаются, обвиняя во всем городскую власть.

Между тем, в рамках своих полномочий управление муниципального контроля может только зафиксировать нарушение. А штрафовать- зона ответственности регионалов и полиции, сообщил нашему корреспонденту начальник управления благоустройства Иванова Никита Воронов. Подробности - в вечернем выпуске «Губернии».