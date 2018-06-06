Дом в Приволжском районе утонул в канализации

В этом многоквартирном доме в селе Ингарь несколько семей вынуждены были оставить свои квартиры на первом этаже и перебрались либо к знакомым, либо на съемное жилье. Пол в квартирах гниет и разрушается. Пострадавшие обращались в управляющую компанию, в прокуратуру, в Жилинспекцию, в Роспотребнадзор.

По инициативе жителей в апреле было проведено лабораторное исследование воздуха в помещениях дома. Установлено, что фактические показатели аммиака и сероводорода превышают максимально допустимые нормы. Жильцам предложили обратиться в межведомственную комиссию администрации с тем, чтобы признать дом аварийным. В проблемный дом приезжали представители разных структур и служб. На сегодняшний день принято решение о ремонте канализационных сетей. За чей счет будет решаться проблема, и возможно ли её повторение, смотрите вечером в программе «Губерния».