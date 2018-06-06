На швейной фабрике в Иванове работник лишился руки

В Иванове возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. Работник ивановского ООО «Швейная фабрика «Осень» получил производственную травму (ампутация правой верхней конечности), сообщает СУ СК России по Ивановской области.
По версии следствия, 36-летний мужчина, будучи официально не трудоустроенным и не ознакомленным с правилами охраны труда и правилами техники безопасности выполнения работ на чесальном оборудовании, просунул в станок правую руку.
Предварительное следствие продолжается.