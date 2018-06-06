Гендиректор учхоза укрыл от налогов 9 миллионов

В отношении гендиректора учебно-опытного хозяйства в поселке Чернореченском следственный комитет возбудил уголовное дело. Его обвиняют в сокрытии денежных средств организации в особо крупном размере.
Эти деньги должны были пойти на уплату налогов. По версии следствия, в прошлом году по инициативе налоговиков все операции по банковским счетам учхоза были приостановлены до погашения долга в 9 миллионов рублей. В нарушение закона руководитель предприятия стал вести финансовую деятельность через расчетные счета третьих лиц. Эти факты были задокументированы полицейскими Ивановского района.