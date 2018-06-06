Лента новостей

 272

«Миртекс» продолжит работать в Фурманове

 295

Гендиректор учхоза укрыл от налогов 9 миллионов

 761

На швейной фабрике в Иванове работник лишился руки

 800

Дом в Приволжском районе утонул в канализации

 638

На уборку несанкционированных свалок в Иванове тратится 15 миллионов в год

 416

На фестиваль в Иваново приедет чемпион мира по силовому экстриму

 1986

Сбитая сегодня в Иванове женщина впала в кому

 1897

В Ивановской области снова выращивают лен-долгунец

 1616

На прямой линии с Владимиром Путиным может прозвучать вопрос из Иванова

 1667

Учителя музыки оштрафовали на 10 тысяч за участие в ивановском "митинге Навального"

 1538

Прогноз погоды на четверг, 7 июня

 986

АКТУАЛЬНО: «Совет по правам человека превратился в абстрактные слова и невозможность помочь»

 991

Дело главаря банды, укравшей картины Левитана, уходит в суд

 1885

Руководство "Вертикали": "Прокуратура не права. 2 этажа построены законно"

 1698

В Фурманове прокуратура нашла небезопасный ДК

 7427

В Вичугском районе сильно пьяный водитель сбил мальчика

 1819

Проекты парковых скульптур для площади Ленина представят до 4 июля

 2034

В Иванове женщина хотела получить подарок, но потеряла 10 тысяч

 11368

Судьи начинают рассматривать дела по обвинению ивановцев - участников митинга 5 мая

 4075

"Единая Россия" официально опубликовала списки победителей регионального праймериз

 4990

Турецкий инвестор закрывает производство в Фурманове?

 11414

Станислав Воскресенский посетил завод, где делают тренажеры для резиденции президента

 3632

Управляющая компания заплатит 125 тысяч за сосульку

 10019

Виновника ДТП в Юже поместили в изолятор

 3936

Ивановские "объединенные гражданские силы" собираются митинговать 8 июня

 3249

Прогноз погоды на среду, 6 июня

 8267

Ивановские студенты примут участие в финале WorldSkills Russia

 1767

Больше тысячи подростков будут благоустраивать парки в Иванове

 3088

В Родниковском районе доярка едва не лишилась жизни

 2010

Ивановские каратисты вернулись из Калининграда с медалями

 4933

Сюрпризы праймериз "Единой России": список победителей в округах и группах

 3823

Ряд домов в Иванове по-прежнему без горячей воды

 1928

Ивановца, задолжавшего 100 тысяч за коммуналку, не пустили в Киргизию

 1283

На «Зеркале» впервые представят программу документальной анимации

 1841

В регионе работает «горячая линия» по вопросам оплаты труда

 3786

Вчера в Иванове сбили ребенка и пенсионерку

 5067

Козел, бодавший в Иванове машины, сбежал от полицейских

 27840

Страшное ивановское небо: что это было?

 15459

Дома в Ивановской области, на ремонт которых предусмотрено всех больше денег в 2019 году

 4588

Прокуратура требует обустроить парковки у магазинов и парков

 3245

Кохомских пироманов задержали?

 8311

Ивановцы стали бронзовыми призерами Специальной Олимпиады России

 2704

Ивановец-рецидивист получил пять лет за незаконную находку

 2556

В Иванове прошел первый фестиваль молока

 3098

В одном из районов города пять дней будет мутная вода

 2013

В Комсомольском районе двое безработных украли 15 метров проводов

 2535

Прогноз погоды на вторник, 5 июня

 2305

В Шуйской ЦРБ лечить пациентов помогают клоуны

 3597

В Иванове закрываются муниципальные бани

 4373

Победители праймериз "ЕР" на выборах в гордуму Иванова