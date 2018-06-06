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Гендиректор учхоза укрыл от налогов 9 миллионов

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Гендиректор учхоза укрыл от налогов 9 миллионов
Возбуждено уголовное дело
06.06.2018, 17:40
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В отношении гендиректора учебно-опытного хозяйства в поселке Чернореченском следственный комитет возбудил уголовное дело. Его обвиняют в сокрытии денежных средств организации в особо крупном размере.
Эти деньги должны были пойти на уплату налогов. По версии следствия, в прошлом году по инициативе налоговиков все операции по банковским счетам учхоза были приостановлены до погашения долга в 9 миллионов рублей. В нарушение закона руководитель предприятия стал вести финансовую деятельность через расчетные счета третьих лиц. Эти факты были задокументированы полицейскими Ивановского района.


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