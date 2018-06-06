«Миртекс» продолжит работать в Фурманове

Текстильное предприятие «Миртекс» остается в Фурманове. Вопросы с многомиллионными штрафами с фурмановской «Водосетью» турецкий инвестор решил на уровне правительства области. Вчерашние переговоры с главой региона привели стороны к положительному решению. Речь также зашла и о расширении предприятия.

Учредитель «Миртекса» Мехмет Акйол после встречи с Станиславом Воскресенским подтвердил, что для его предприятия по-прежнему остается принципиальным вопрос взаимоотношений с коммунальщиками. Но инвестор решил, что «Миртекс» продолжит свою работу в райцентре. Плюс в Ивановскую область уже пришло новое оборудование для расширения текстильного производства. В ближайшие дни в компанию планируют пригласить для трудоустройства еще 120 человек. Подробности - в вечернем выпуске «Губернии».



