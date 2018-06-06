На улице Владимирской в Кохме у детской площадки 5-ый день разрыт котлован
По сообщению пользователя ivanovonews Марины, еще 1 июня коммунальные службы начали ремонт во дворе дома №27 по ул.Владимирской в Кохме - вырыли большой котлован.
Однако вечером того же дня работы были прекращены.
Котлован с водой и грязью находится рядом с детской площадкой и в 3 метрах от подъезда жилого дома.
"Беда может случиться в любую минуту, - пишет Марина. - Рядом гуляют дети, школьники на каникулах, находятся в дневное время без родительского контроля".
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