В Иванове осудили педофила, совершившего более 60-ти преступлений

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 56-летнего ивановца, совершившего более 60-ти преступлений, предусмотренных статьями 132 и 242.2 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов и предметов).

Следствием и судом установлено, что с ноября 2013 года по апрель 2017 года бывший педагог одного из образовательных учреждений города Иваново во время занятий совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних учащихся, осуществлял их фотосъёмку в обнажённом виде в целях изготовления порнографических материалов. Потерпевшими стали 10 учениц школы в возрасте от 7 до 14 лет и один 14-летний подросток.

Преступнику вынесен приговор: 14 лет колонии строгого режима, с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 20 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Кроме того, осуждённому предстоит принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбытия наказания, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ивановской области. Приговор не вступил в законную силу.