Лента новостей

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В Ивановской области сложно содержать двоих детей только на зарплату

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Субботняя фитнес-тренировка на пл. Революции переносится на воскресенье

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В Шуе на средства президентского гранта построят макет мыловарни

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В Иванове осудили педофила, совершившего более 60-ти преступлений

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На улице Владимирской в Кохме у детской площадки 5-й день разрыт котлован

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Опасные игры на дороге и проезд на красный

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«Миртекс» продолжит работать в Фурманове

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Гендиректор учхоза укрыл от налогов 9 миллионов

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На швейной фабрике в Иванове работник лишился руки

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Дом в Приволжском районе утонул в канализации

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На уборку несанкционированных свалок в Иванове тратится 15 миллионов в год

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На фестиваль в Иваново приедет чемпион мира по силовому экстриму

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Сбитая сегодня в Иванове женщина впала в кому

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В Ивановской области снова выращивают лен-долгунец

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На прямой линии с Владимиром Путиным может прозвучать вопрос из Иванова

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Учителя музыки оштрафовали на 10 тысяч за участие в ивановском "митинге Навального"

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Прогноз погоды на четверг, 7 июня

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АКТУАЛЬНО: «Совет по правам человека превратился в абстрактные слова и невозможность помочь»

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Дело главаря банды, укравшей картины Левитана, уходит в суд

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Руководство "Вертикали": "Прокуратура не права. 2 этажа построены законно"

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В Фурманове прокуратура нашла небезопасный ДК

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В Вичугском районе сильно пьяный водитель сбил мальчика

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Проекты парковых скульптур для площади Ленина представят до 4 июля

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В Иванове женщина хотела получить подарок, но потеряла 10 тысяч

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Судьи начинают рассматривать дела по обвинению ивановцев - участников митинга 5 мая

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"Единая Россия" официально опубликовала списки победителей регионального праймериз

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Турецкий инвестор закрывает производство в Фурманове?

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Станислав Воскресенский посетил завод, где делают тренажеры для резиденции президента

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Управляющая компания заплатит 125 тысяч за сосульку

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Виновника ДТП в Юже поместили в изолятор

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Ивановские "объединенные гражданские силы" собираются митинговать 8 июня

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Прогноз погоды на среду, 6 июня

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Ивановские студенты примут участие в финале WorldSkills Russia

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Больше тысячи подростков будут благоустраивать парки в Иванове

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В Родниковском районе доярка едва не лишилась жизни

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Ивановские каратисты вернулись из Калининграда с медалями

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Сюрпризы праймериз "Единой России": список победителей в округах и группах

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Ряд домов в Иванове по-прежнему без горячей воды

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Ивановца, задолжавшего 100 тысяч за коммуналку, не пустили в Киргизию

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На «Зеркале» впервые представят программу документальной анимации

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В регионе работает «горячая линия» по вопросам оплаты труда

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Вчера в Иванове сбили ребенка и пенсионерку

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Козел, бодавший в Иванове машины, сбежал от полицейских

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Страшное ивановское небо: что это было?

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Дома в Ивановской области, на ремонт которых предусмотрено всех больше денег в 2019 году

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Прокуратура требует обустроить парковки у магазинов и парков

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Кохомских пироманов задержали?

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Ивановцы стали бронзовыми призерами Специальной Олимпиады России

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Ивановец-рецидивист получил пять лет за незаконную находку

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В Иванове прошел первый фестиваль молока