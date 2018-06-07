В Шуе на средства президентского гранта построят макет мыловарни

АНО «Шуйское мыло» и музей мыла с проектом «Найди себя!» вошли в объявленный 1 июня 2018 года список победителей очередного конкурса Фонда президентских грантов.
В рамках проекта «Найди себя!» музей мыла смогут посетить многодетные семьи, инвалиды, дети-сироты и другие социально незащищенные жители Шуи и Ивановской области. А первыми благополучателями проекта в июне станут школьники из малообеспеченных семей Шуи, посещающие летние лагеря. Проект рассчитан на 18 месяцев. За это время не менее 3000 человек познакомятся с историей шуйского мыловарения.
Активно подключился к совместной реализации проекта шуйский Центр занятости населения: значительное количество шуян смогут освоить азы мыловарения, познакомиться с профессией гида-экскурсовода.
А музей мыла получит реальную поддержку: оборудование и инструменты для проведения мастер-классов, выставочное оборудование и возможность реализовать планы, на которые много лет не хватало средств: сделать макет мыловарни.