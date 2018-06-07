Субботняя фитнес-тренировка на пл. Революции переносится на воскресенье

Ближайшая тренировка Body Balance и занятие йогой под открытым небом, которые проводятся каждую субботу в сквере на площади Революции, состоится 10 июня в 11.00. Связано это с переносом рабочего дня 11 мая на субботу 9 мая в связи с празднованием Дня России.

В этот же день в 15.00 на площади Пушкина состоится первый урок под открытым небом по танцевальному фитнес-направлению Zumba (Зумба). Zumba – cочетание энергичного захватывающего танца с фитнесом. Попробовать новый вид танца или отточить своё мастерство могут все желающие независимо от пола, возраста и уровня танцевальной подготовки. Зажигательные бесплатные уроки в дальнейшем будут проходить каждую субботу в любую погоду.

Для занятий рекомендуется выбрать удобную одежду (по погоде), не сковывающую движений, а также взять с собой коврик для йоги и питьевую воду. Тренировки, по договоренности между администрацией города Иванова и фитнес-клубами, будут проводиться каждую субботу.